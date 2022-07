RÉCITAL DE MAGDA ETEVENON – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES

RÉCITAL DE MAGDA ETEVENON – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES, 3 août 2022, . RÉCITAL DE MAGDA ETEVENON – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES



2022-08-03 18:00:00 – 2022-08-03 19:00:00 La Pastorale du Tourisme est heureuse de vous présenter les 12èmes mercredis de l’été à Saint Jacques.

Au programme de ce mercredi, le récital de Magda Etevenon, chanteuse et Diego guitariste, suivi par une séance de méditation chantée et priée de 30 minutes.

Participation libre.

