La paroisse Saint-Sauveur- Mar-Maroun vous invite à un Récital de la Passion le samedi 2 avril à 20 heures, donné par Georges Sawma, accompagné au oud par Atef Younsi et au piano par Vladimir Sekula.

Participation libre

La Passion selon les églises orientales. Espace Saint-Sauveur Allée de la Chapelle Saint-Sauveur, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T21:30:00

