Grand Théâtre de Genève, le vendredi 19 novembre à 20:00

### « De la musique avant toute chose », le ténor anglais Ian Bostridge avait pourtant fait tout autre chose avant de faire de la musique son métier. Docteur ès lettres à Oxford, historien de la science, il a fait à 27 ans le choix de la musique, sans jamais revenir en arrière. En tant qu’interprète lyrique, il excelle naturellement dans le répertoire anglophone moderne, comme son Aschenbach dans Death in Venice au Deutsche Oper Berlin en 2019. Son activité musicale à l’oratorio au récital et au concert se double d’une foisonnante activité littéraire et intellectuelle et la réception de diverses distinctions académiques et civiles. Sa dernière apparition au Grand Théâtre (un récital de Schubert) remonte déjà à 2003 et cela fait un long moment pour être privé d’un artiste si accompli. Pour ce récital, Ian Bostridge a choisi les deux cycles des Fêtes galantes composés par Debussy sur les poèmes de Verlaine, l’expression parfaite de l’injonction du premier vers de l’Art poétique cité en exergue, depuis le rythme des vers jusqu’au jeu musical avec les sonorités des mots. Quelques mélodies de Francis Poulenc nous portent vers les années 1930, avec le cycle Tel jour, telle nuit, sur des poèmes brûlants de Paul Éluard. Passant ensuite Outre-Manche, Ian Bostridge se fera l’interprète rêvé de Winter Words de Benjamin Britten, sur des poèmes de Thomas Hardy. Composé en 1953, ce cycle est traversé par un thème qui hanta Britten toute sa vie : la perte de l’innocence au moment où naît la conscience et commence l’inexorable marche vers la vieillesse et la mort. **Il sera accompagné par la pianiste Saskia Giorgini.**

