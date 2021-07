Uchizy Uchizy Saône-et-Loire, Uchizy Récital de harpe « Entrez dans la danse » Uchizy Uchizy Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Uchizy

Récital de harpe « Entrez dans la danse » Uchizy, 28 août 2021, Uchizy. Récital de harpe « Entrez dans la danse » 2021-08-28 – 2021-08-28 salle comunale, place d’Harthausen, UCHIZY place d’Harthausen

Soliste dans les grands festivals de l'été, professeur à Bruxelles, la harpiste Agnès Peytour propose un voyage musical sur le thème de la danse à travers trois siècles de musique. Le programme réserve pièces originales et transcriptions choisies afin de mettre en valeur les couleurs, les effets sonores, les audaces et la virtuosité que la harpe autorise. janinedelahaye@icloud.com

salle comunale, place d'Harthausen, UCHIZY place d'Harthausen