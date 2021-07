Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Récital de guitare flamenca – Juan Habichuela Nieto Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Soupetard, le vendredi 8 octobre à 20:00

### Dans le cadre de la 20ème édition du festival de Flamenco Toulouse **Juan Habichuela Nieto** fait partie de l’une des plus grandes dynasties de la guitare flamenca, celle des Habichuela. Son grand-père fasciné par son attitude, son instinct et sa capacité, lui offre sa première guitare, pour qu’il puisse suivre ses traces. À 15 ans il accompagnera le Maestro Enrique Morente sur scène. Un nombre important d’artistes souhaiteront l’avoir à leurs côtés : Pitingo, Estrella Morente, Antonio Canales. Rapidement et instinctivement, il a développé sa façon de jouer en remportant de nombreux prix par son excellence, sa précision et sa magique créativité. En 2011, il a reçu le prestigieux prix du concours de la Unión ‘El Bordón Minero’. **Guitare** Juan Habichuela Nieto **Cajón** Juan Carmona

Tarif : 15 €

Centre d'animation Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France

