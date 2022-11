Récital de guitare classique Meymac Meymac Catégorie d’évènement: Meymac

Récital de guitare classique Meymac, 3 décembre 2022, Meymac. Récital de guitare classique

Meymac

2022-12-03 16:30:00 16:30:00 – 2022-12-03 17:30:00 17:30:00 Corrèze Meymac A 16h30 au Centre d’Art Contemporain

Tarif plein 10€, réduit 6€ (12 à 17 ans), sur réservation conseillée. Après le succès du premier récital proposé cet été avec Marion Frère au violoncelle, le centre d’art réitère sa proposition et propose de se retrouver autour de la guitare avec Sotiris Athanasiou. Il poursuit ainsi son soutien à la jeune création. Suivi du vernissage du Calendrier de l’Avent Meymac

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégorie d’évènement: Meymac Autres Lieu Meymac Adresse Meymac Ville Meymac lieuville Meymac

Meymac Meymac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meymac/

Récital de guitare classique Meymac 2022-12-03 was last modified: by Récital de guitare classique Meymac Meymac 3 décembre 2022

Meymac