Récital de Georges BERIACHVILI, piano, 23 décembre 2022, . Le dimanche 15 janvier 2023

de 15h00 à 16h15

Le dimanche 08 janvier 2023

de 15h00 à 16h15

Le vendredi 30 décembre 2022

de 18h30 à 19h45

. payant

«Tempête, passion et recueillement», concert commenté Programme :

Beethoven – Sonate N°1 en fa mineur

Schubert – Adagio en sol majeur

Schumann – Fantaisie en do majeur op.17 Contact : 01 46 33 48 65 contact@theatre-ilesaintlouis.com https://www.theatre-ilesaintlouis.com/

