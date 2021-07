RÉCITAL DE CLAVECIN – PIERRE HANTAÏ Sablé-sur-Sarthe, 27 août 2021-27 août 2021, Sablé-sur-Sarthe.

EUR Vivant à la campagne, Pierre Hantaï étudie tout d’abord seul, sur une petite épinette, le répertoire qui le passionne. Par la suite, il ne franchira jamais les portes d’un conservatoire, alternant travail solitaire et étude auprès de grands maîtres. Le claveciniste se fait connaître d’un large public en 1993 par son enregistrement des Variations Goldberg de Johann Sebastian Bach qui l’amène à jouer partout dans le monde. Pour ce concert à Sablé, il proposera au public une petite histoire du clavecin conviant Couperin, Haendel, Scarlatti et Bach… Dans le cadre de cette « carte blanche », Pierre Hantaï tentera de renouer avec ce qui a de tout temps caractérisé la transmission dans les cultures musicales – l’esprit de communion, la joie de l’inattendu et de la découverte – qu’il cultive à chacune de ses apparitions, tant pour lui-même que pour le public.

Claveciniste français, Pierre Hantaï s’est distingué autant en ensemble qu’en solo. Avec ses deux frères, Marc le flûtiste et Jérôme le violoniste, Pierre Hantaï fonde l’ensemble Le concert français. Disciple de Gustav Leonhardt, Pierre Hantaï a su se distinguer au sein du Concert des Nations de Jordi Savall et dans La petite Bande de Sigiswald Kuijken. Avec Jordi Savall, on lui doit la bande originale du film Tous les matins du monde. Ses enregistrements sur le label Miraré des Sonates de Scarlatti et les pièces pour clavecin de François Couperin font aujourd’hui figure de référence. Sa collaboration avec le label Miraré va redonner naissance à Scarlatti avec les excellents enregistrements des sonates de l’Italien. Avec ces trois volumes, il reçoit un accueil du public et de la critique unanime et se place comme l’un des meilleurs clavecinistes du monde. Virtuose et intransigeant, Pierre Hantaï apporte une touche d’authenticité aux œuvres anciennes et baroques.

