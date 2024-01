RÉCITAL DE CLAVECIN EN COSTUME D’ÉPOQUE : « LES IDÉES HEUREUSES » Cizay-la-Madeleine, dimanche 21 janvier 2024.

Début : 2024-01-21 17:00:00

fin : 2024-01-21 18:30:00

Au coin du feu, sous la voûte de la salle capitulaire du Prieuré du Breuil-Bellay (13ème siècle), la claveciniste Marie Labrouisse interprète, en costume d’époque, des pièces de Francois Couperin où il sera question précisément… du costume !

Œuvres de François Couperin (1668-1733).

L’interprète, Marie Labrousse, est une artiste originale et de grand talent qui trace patiemment son sillon hors des sentiers battus.

Vêtue d’un somptueux costume confectionné selon ses indications, d’après un modèle en vogue en 1750 et inspirée par les définitions originales et fleuries retrouvées dans les dictionnaires historiques, elle nous fait (re?) découvrir l’œuvre musicale de François Couperin sous un angle original.

Il s’agit en effet d’une forme hybride : un concert bien sûr, et des meilleurs, mais pas seulement ! Marie Labrousse, toujours animée par le besoin de contextualiser la musique qu’elle interprète, propose à cette occasion un spectacle complet dans lequel une présentation souvent savoureuse du costume au 18ème siècle fait écho à des œuvres de François Couperin évoquant les éléments constitutifs de ce costume.

« Au 18ème siècle, en effet, paraître est un art que tout individu de qualité se doit de pratiquer. Au même titre ou peut-être même davantage que la musique, la mode anime la cour et les salons à Paris ou en province.

En de nombreuses occasions, dans son œuvre pour clavecin éditée entre 1713 et 1730, Couperin titrera ses pièces avec des termes que l’on retrouve dans le vocabulaire du costume ou de ses accessoires. Ces noms, souvent teintés de double-sens, constituent une merveilleuse entrée pour découvrir la mode et les mœurs en usage à cette époque. » explique t-elle.

Marie Labrousse par elle-même :

« Marie Labrousse découvre le clavecin dès l’âge de 7 ans et débute son apprentissage auprès de Claudine Hondré puis de Jocelyne Cuiller. Elle nourrit sa passion jusqu’à entrer au C.N.S.M.D (Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse) de Lyon dans la classe de Françoise Lengellé et y obtient son diplôme en 2000. Parallèlement, elle travaille son instrument sous l’orientation d’éminents interprètes tels que Pierre Hantaï, Blandine Verlet et Lars Ulrich Mortensen. Elle se perfectionne aussi dans la pratique de la basse continue auprès du maître Jesper Boje Christensen à la Schola Cantorum Basiliensis (Suisse). Davantage attirée par le travail en petite formation, elle crée, avec Ronaldo Lopes, l’ensemble « Les Sales Caractères » pour produire des programmes originaux au plus proche des pratiques musicales et culturelles encore peu connues des 17ème et 18ème siècles.

Très attachée au Brésil, elle conçoit avec son ensemble, un programme reliant la musique italienne du 18ème siècle à la Bossa Nova brésilienne, ce qui donnera naissance au disque « Baroque à Bossa » en 2013.

Parallèlement, Marie Labrousse se produit dans diverses formations, mais surtout en récital sur l’œuvre de Domenico Scarlatti, Michelangelo Rossi ou François Couperin… Marie Labrousse travaille aussi régulièrement en collaboration avec le musée de la Cité de la Musique pour des prestations pédagogiques autour du clavecin et, titulaire du C.A. (Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de musique), elle enseigne le clavecin et la basse continue aux conservatoires de Paris 7 et de Meaux. »

Cerise sur cette mignardise de rentrée, Marie Labrousse interprète les œuvres de François Couperin sur le clavecin de concert de… Mario Raskin, célèbre claveciniste français d’origine argentine, que ce dernier a eu la gentillesse de lui prêter le temps de ce concert !

1 allée du Breuil-Bellay

Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire hde.riviere@gmail.com



