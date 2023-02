RÉCITAL DE CLAVECIN BENJAMIN ALARD Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Un éblouissant cycle imaginaire empruntant à quatre des plus grands génies du clavecin ayant vécu à la même époque. Des chefs-d’oeuvre publiés et édités dans plusieurs centres musicaux d’Europe entre 1711 et 1741, dont chaque compositeur a pu avoir connaissance. Un voyage en mineur et en majeur dans la tonalité de Sol proposé par le claveciniste Benjamin Alard. LIEU: CHAPELLE SAINT-CHARLES DISTRIBUTION Clavecin :Benjamin Alard PROGRAMME Londres – Paris – Amsterdam – Leipzig / 1711-1741 D. Scarlatti – G.F.Händel – J.P. Rameau – A. Vivaldi – J.S. Bach +33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/recital-de-clavecin-benjamin-alard/ cité de la musique et de la danse

