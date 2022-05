Récital de chants Occitans et Basques

Récital de chants Occitans et Basques, 18 mai 2022, . Récital de chants Occitans et Basques

2022-05-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-18 2 groupes vocaux se sont

donnés rendez vous, pour un concert, en l’Eglise Saint Pierre. « Les Hommes du Haut Païs » (Los Gojats del Porti) et « les Hommes de la Basse Gascogne » Lous Amics dou Born) s’uniront afin de proposer un récital d’une vingtaine de chants de toute l’Occitanie et du Pays basque. L’ouverture des portes se fera à 17h00 et le placement sera libre. Réservez votre après midi. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville