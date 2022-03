Récital de chant : Verlaine, le poète maudit – Côté jardin Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 20 20 Le Hameau de la Savouillane invite le chanteur gourmand pour un récital de chant. Werner VAN MECHELEN, baryton-basse et Florestan BATAILLIE, piano vous interpréteront des mélodies de Claude DEBUSSY et de Gabriel FAURE sur textes de Paul VERLAINE. Chambre d’hôtes Hameau de la Savouillane 140 Chemin de la Source Buis-les-Baronnies

