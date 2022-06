RÉCITAL DE CHANT – LUNE ET L’AUTRE Yutz Yutz Catégories d’évènement: 57970

Yutz

RÉCITAL DE CHANT – LUNE ET L’AUTRE Yutz, 11 juin 2022, Yutz. RÉCITAL DE CHANT – LUNE ET L’AUTRE Temple 19 rue de la République Yutz

2022-06-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-11 Temple 19 rue de la République

Yutz 57970 Récital de chant de Nathalie THOMAS « Lune et l’autre » accueil@mairie-yutz.fr +33 3 82 82 26 82 http://www.ville-yutz.fr/ Ville de Yutz

Temple 19 rue de la République Yutz

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57970, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse Temple 19 rue de la République Ville Yutz lieuville Temple 19 rue de la République Yutz Departement 57970

Yutz Yutz 57970 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz/

RÉCITAL DE CHANT – LUNE ET L’AUTRE Yutz 2022-06-11 was last modified: by RÉCITAL DE CHANT – LUNE ET L’AUTRE Yutz Yutz 11 juin 2022 57970 Yutz

Yutz 57970