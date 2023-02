RECITAL DE CHANT FLAMENCO – FESTIVAL FLAMENCO 2023, 17 mars 2023, Béziers .

RECITAL DE CHANT FLAMENCO – FESTIVAL FLAMENCO 2023

4 rue du 4 Septembre Béziers Herault

2023-03-17 – 2023-03-17

Béziers

Herault

Luis de la Carrasca, andalou de Grenade, est l’une des références dans le monde Flamenco et a hérité du don de ses ancêtres pour « el Cante ». Assurant ainsi la transmission, l’artiste nous fait connaître le cante jondo avec la manière particulière de le ressentir et de l’interpréter. Lamentation du chant profond du Flamenco et plainte cassée, notes déchirantes mystérieuses et mythiques de la guitare flamenca, voix illustrées de poésie, l’artiste parle à nos sens les plus cachés et nous réconcilie avec nos corps, nos existences et nos âmes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

+33 4 67 36 82 82

