Récital de chant et piano Coulaures, samedi 17 août 2024.

Récital de chant et piano Coulaures

Adam BARRO, Baryton/Basse

Artavazd KACHATRIAN, Piano

Extraits d’opéras et les plus célèbres « Ave Maria ».

Extraits d'opéras et les plus célèbres « Ave Maria ». 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 20:00:00

fin : 2024-08-17

Eglise Saint-Martin

Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

