Récital de chansons françaises pour l’Ukraine Bagnoles de l’Orne Normandie, 2 avril 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Récital de chansons françaises pour l’Ukraine Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 22:00:00 Casino 6 Avenue Robert Cousin

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Au programme de cette soirée de solidarité au profit des réfugiés de Bagnoles de l’Orne Normandie :

– 1ère partie : élèves du Jardin Musical

