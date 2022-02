Récital de chansons et poésies Le Petit-Pressigny, 19 février 2022, Le Petit-Pressigny.

Récital de chansons et poésies Le Petit-Pressigny

2022-02-19 – 2022-02-19

Le Petit-Pressigny Indre-et-Loire Le Petit-Pressigny

Manifestation poétique et musicale :

De 14h30 à 16h30 : deux ateliers d’expression poétiques pour les plus jeunes et les adultes , gratuit

De 20h30 à 22h : Récital de chansons et de poésies par Claude David, sculpteur et poète qui prête sa voix à Aragon, Eluard, Baudelaire… et Lucie Beauregard interprétera à cappella les chansons du répertoire (Barbara, L. Ferré, J. Greco…)

A la salle des fêtes.

chouxcolber@free.fr +33 6 32 71 04 81

David Claude et Pascal Viré

Le Petit-Pressigny

dernière mise à jour : 2022-02-01 par