Récital de chansons: DUO BONITO Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Gervais-sur-Roubion

Récital de chansons: DUO BONITO Saint-Gervais-sur-Roubion, 13 mai 2022, Saint-Gervais-sur-Roubion. Récital de chansons: DUO BONITO Théâtre Le Fenouillet Chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion

2022-05-13 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-13 20:00:00 20:00:00 Théâtre Le Fenouillet Chemin du Fenouillet

Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme Saint-Gervais-sur-Roubion Préparez vous à rire tout en enchantant vos oreilles avec COMEDIA BONITA, le nouveau spectacle musical du Duo Bonito, récital de chansons avec risques de dérapages clownesques! associationfenouillet@gmail.com +33 4 75 53 84 74 http://www.theatrelefenouillet.com/ Théâtre Le Fenouillet Chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Gervais-sur-Roubion Autres Lieu Saint-Gervais-sur-Roubion Adresse Théâtre Le Fenouillet Chemin du Fenouillet Ville Saint-Gervais-sur-Roubion lieuville Théâtre Le Fenouillet Chemin du Fenouillet Saint-Gervais-sur-Roubion Departement Drôme

Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gervais-sur-roubion/

Récital de chansons: DUO BONITO Saint-Gervais-sur-Roubion 2022-05-13 was last modified: by Récital de chansons: DUO BONITO Saint-Gervais-sur-Roubion Saint-Gervais-sur-Roubion 13 mai 2022 Drôme Saint-Gervais-sur-Roubion

Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme