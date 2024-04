RÉCITAL DE CARLO VISTOLI / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Impasse Notre-Dame Beaune, dimanche 28 juillet 2024.

Le Contre-ténor Carlo Vistoli est devenu, depuis sa découverte par Anne Blanchard au Concours Renata Tebaldi de San Marino, un des plus brillants contre-ténors de la nouvelle génération et le partenaire privilégié de la diva Cecilia Bartoli.

Antonio Bernacchi, chanteur et pédagogue, fut l’un des castrats les plus célèbres et les plus vénérés du XVIIIème siècle. Parmi ses élèves figuraient notamment Farinelli (pendant l’année 1727) et le ténor Anton Raaf.

Au cours de sa carrière, il eut l’opportunité de collaborer avec des compositeurs majeurs tel Georg Friedrich Haendel, dont Carlo interprètera deux airs fameux Furibondo spira il vento et disperi peregrino (extrait de Partenope) ainsi qu’Alessandro Scarlatti, dont il interprétera Vago sei, volto amoroso (extrait de Griselda). Il a également collaboré avec tous les compositeurs d’opéra de sa génération, tels Pollarolo, Schiassi, Predieri et Torri. Le programme de ce concert dresse un portrait de cet incroyable artiste, grand virtuose mais aussi d’une grande expressivité à travers ses rôles les plus emblématiques. .

