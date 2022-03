Récital de Bharatanatyam Théâtre du Pont Tournant, 8 avril 2022, Bordeaux.

Récital de Bharatanatyam

Théâtre du Pont Tournant, le vendredi 8 avril à 20:30

**Récital de Bharatanatyam** —————————- ### de Vidhya Subramanian L’association **Neela Chandra** et le **Théâtre du Pont Tournan**t s’associent pour la venue expetionnelle de **Vidhaya Subramanian** à Bordeaux, et vous proposent un récital de Bharatanatyam de la célébre danseuse. ​​​​​​​ Déroulement du récital (danse indienne) « Margam » qui signifie « chemin » cherche à équilibrer le plus parfaitement possible le nritta (danse pure), l’abhinaya (expression des gestes et du corps) et le nritya (association des deux aspects). La danseuse cherche à recueillir puis à canaliser l’énergie de l’univers et de ceux qui l’entourent ; un chemin, une recherche pour atteindre ces moments fugaces de bonheur, de grâce et de félicité. Après une courte pièce d’invocation, Vidhya entrera dans le varnam, une danse, la plus élaborée mêlant des séquences de danse pure et narratives qui s’alternent, se combinent, pour atteindre un point culminant ou le raga (mélodie), le bhava (émotion) et tala (rythme) sont parfaitement synchronisés. Vidhya nous emmènera ensuite au cœur de l’émotion avec des poèmes dansés (padam) et nous fera goûter aux innombrables facettes de la mythologie hindoue. C’est avec un tillana qu’elle conclura son récital avec joie et virtuosité.

Normal: 20€ Préférentiel: 15€ Réduit: 12€

Danseuse de Bharata Natyam, Vidhya Subramanian est une artiste reconnue pour ses chorégraphies d’une grande subtilité et d’une rare charge émotionnelle.

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde



2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T21:30:00