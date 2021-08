Récital d’Adam Bernadac et Jeanne Pâris Perche en Nocé, 29 août 2021, Perche en Nocé.

Récital d’Adam Bernadac et Jeanne Pâris 2021-08-29 16:00:00 – 2021-08-29 Préaux du Perche 4 Place Saint-Germain

Perche en Nocé Orne

Récital d’Adam Bernadac (piano) et Jeanne Pâris (mezzo-soprano) : mélodies françaises mêlées de lieder romantiques allemands.

En tant qu’interprète et improvisateur, Adam Bernadac se produit principalement en France, mais aussi en Italie et en Allemagne dans des répertoires et sur des instruments variés. En parallèle de son activité de soliste, il a formé un duo avec la mezzo-soprano Jeanne Pâris.

Il est l’invité des journées du patrimoine 2020 à la cathédrale de Nîmes, du festival du Vigan, du festival « Les orgues chantent au coeur de Rodez » et de la saison de musiques sacrées à la cathédrale d’Aix en Provence. Depuis 2020, il est directeur artistique du festival Voix d’orgues de Bédarieux (34) où il a à coeur de promouvoir la création et la transversalité. En 2021, il obtient le 1er prix et le prix du public au concours international d’improvisation à l’orgue de Schwäbisch Gmünd (Allemagne).

Pratique : en l’église de Préaux du Perche – réservation conseillée – masque et pass sanitaire obligatoires – une organisation de Préaux Patrimoine.

+33 6 85 62 18 29

