Récital d’accordéon Meymac, samedi 13 avril 2024.

Récital d’accordéon Meymac Corrèze

Pour cette 3e année consécutive, le Centre d’art invite le public à découvrir de jeunes diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et lauréats du fonds Kriegelstein, lors de récitals de musique de chambre.

C’est Jonas Battello, accordéoniste qui nous enchantera pour ce premier récital de l’année.

Au programme François COUPERIN, Jean Philippe RAMEAU, Joseph HAYDN, Maurice RAVEL, Astor PIAZZOLLA, Franck ANGELIS, Jouri KAIPAINEN, Krystof OLCZAK, Jonas BATTELLO et François COUPERIN

Sur réservation uniquement (places limitées) sur place. Le règlement de la place vaut inscription. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13 19:00:00

Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@cacmeymac.fr

