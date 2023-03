Récital concert : Orgue et Poésie avec Brigitte Fossey Noyon Catégories d’Évènement: Noyon

Oise La ville de Noyon vous propose un récital concert Orgue et Poésie avec Brigitte Fossey et Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin le vendredi 14 avril 2023 à 20h à la Cathédrale de Noyon. Redécouvrez les plus beaux textes de Charles Péguy, Victor Hugo, Jacques Prévert, Arthur Rimbaud, Paul Eluard avec les oeuvres de Jean-Sébastien Bach et Charles-Marie Widor. Le tarif est de 15€ pour les adultes et 8€ pour les enfants de – 12 ans. Réservation sur :

– www.boutique.noyon-tourisme.com ou directement à l’office du Tourisme. +33 3 44 44 21 88 Noyon

