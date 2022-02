Récital Clémentine Coppolani La Ciotat, 19 février 2022, La Ciotat.

Récital Clémentine Coppolani La Ciotat

2022-02-19 – 2022-02-19

La Ciotat Bouches-du-Rhône

A travers sa voix, elle parle de son amour de la Corse et de la Méditerranée peignant ainsi son propre tableau de mer. Clémentine a grandi dans le village d’Araghju dans l’extrême Sud de la Corse. Elle s’initie au chant au Cacel de Porto-Vecchio, puis dans la classe de chant de Claude Meloni au Conservatoire de Marseille. Œuvrant pour la valorisation des musiques traditionnelles et du patrimoine Corse, elle interprète des chants traditionnels corses ouverte aux nouvelles influences ainsi qu’à des créations.

Elle fait les premières parties de groupes Corses comme I Muvrini, Arapa ou encore Balagna.



Programme :

Compositions et chansons populaires de la tradition corse, d’inspiration jazz ou d’influences latines

Clémentine est une femme construite par les montagnes et les vagues de son île, la Corse. Son chant s’en ressent. Il est indéniablement teinté du sceau de l’authenticité.

La Ciotat

