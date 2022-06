Recital Chant et Piano LA ROQUE SUR CEZE Catégorie d’évènement: La Roque-sur-Cèze

Recital Chant et Piano, 4 août 2022 21:00, LA ROQUE SUR CEZE. l’association Musica Roque propose pour son 3ème concert de la saison 2022,un récital de chant et piano par le Ténor Manuel Chapougnot, accompagné au piano par Pierre-Luc Landais.

dans un programme varié allant de W.A.Mozart jusqu’à Francis Lopez Jeudi 4 aout à 21h

Église Saint Pierre de la Roque sur Cèze Entrée : 15€ , Membres : 10€ Gratuit pour – 16 ans

Parking gratuit au bas du village à partir de 20h

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégorie d’évènement: La Roque-sur-Cèze Autres Lieu Eglise Saint Pierre Ville LA ROQUE SUR CEZE Organisateur Association Musica Roque Tarif 15€ Departement gard

