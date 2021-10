Valence Valence Drôme, Valence Récital chant et piano Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Récital chant et piano 2021-10-16 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-16 Eglise Notre Dame 43 rue Berthelot

Valence Drôme

Valence Drôme Véronique Chalopin – SOPRANO

Julia Fayolle – PIANO



Reçu par Le Comité des Orgues de Notre-Dame – SCHERZO, de Valence.



Un entracte est prévu à mi-concert. http://orgues.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

