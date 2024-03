Récital Célia Onéto Bensaid chapelle du Mas Riquer Catllar, samedi 25 mai 2024.

Récital Célia Onéto Bensaid célia Onéto Bensaid au programme Gabriel Fauré, Georges Bizet, Rita Strohl, Marie Jaell. Samedi 25 mai, 19h30 chapelle du Mas Riquer

En quelques années depuis l’ obtention de cinq prix au CNSM et le diplôme supérieur de concertiste en 2018 à l’Ecole Normale Alfred-Cortot, Célia Oneto Bensaid trace un sillage original, dont témoigne une discographie déjà solide : l’incursion vers des compositrices méconnues (Charlotte Sohy et Rita Strohl, tout récemment Marie Jaëll) côtoie des programmes volontairement hydrides, .

Chaque enregistrement sont toujours longuement muris et explicités avec précision dans le livrets d’accompagnement. A l’écoute, son jeu puissant et cristallin réussit à « provoquer cette sensation de lâcher-prise chez l’auditeur » que la pianiste revendique dans le livret de Metamorphosis (cd NoMadMusic)

chapelle du Mas Riquer 1 rue de la tet 66500 catllar Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 0615435060 chapelle romane

concert Rencontres culturelles de Riquer