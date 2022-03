Récital Bharata Natyam Carsac-Aillac, 13 mai 2022, Carsac-Aillac.

Récital Bharata Natyam Carsac-Aillac

2022-05-13 – 2022-05-13

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac

EUR 12 12 Cie Anandi

Les danses transmises à Nancy sont chorégraphiées pour elle, par son maître. Ce récital est le fruit de longues années d’apprentissage et de complicité. Cette association nous questionne sur la marge de créativité possible dans la transmission d’un art traditionnel et sur l’inter culturalité.

+33 5 53 29 87 27

