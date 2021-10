Aubagne Théâtre Comoedia Aubagne, Bouches-du-Rhône Récital Bernard d’Ascoli | Les 20 ans de Piano Cantabile Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Récital exceptionnel de Bernard D’Ascoli pour fêter les 20 ans de Piano Cantabile. Au programme : Haydn : Variations en Fa mineur HOB XVII N° 6 Liszt : « Jeux d’eau à la Villa d’Este » (3e «Année de pèlerinage en Italie») Ravel : « Jeux d’eau » « Pavane pour une infante défunte » Sonatine (I. Modéré, II. mouvement de menuet, III. Animé) Chopin Scherzo No. 2 en Si bémol mineur Op. 31 Nocturne en Ré bémol majeur Op. 27 N° 2 Polonaise en Fa# mineur Op. 44 Polonaise « dite héroïque » en La bémol majeur Op. 53. Billetterie Associative | Infos et Réservations sur le site : [http://pianocantabileformation.org/](http://pianocantabileformation.org/) ♫♫♫ Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

