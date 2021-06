Récital « Bernadette » Lourdes, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lourdes.

Récital « Bernadette » 2021-07-01 – 2021-08-28 au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

Lourdes 65100

Tous les jeudis, vendredis et samedis à 17h au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.

En 2019, la comédie musicale «Bernadette de Lourdes» a connu un immense succès populaire pendant sa première saison, avec chaque soir des milliers de personnes touchées par l’histoire de Bernadette Soubirous. Les médias s’en sont fait largement l’écho : « formidable mise en scène, des musiques populaires que les gens retiennent ! »

Cette année, un récital, permet de découvrir, à travers les chansons extraites de ce spectacle exceptionnel, l’histoire émouvante de Bernadette et des Apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, en 1858. A travers les chansons, les costumes et la narration du conteur, découvrez ce qui s’est vraiment passé et pourquoi des millions de personnes viennent aujourd’hui à Lourdes chaque année.

Laissez-vous emporter par la musique pour découvrir, de façon accessible, vivante, et authentique, l’histoire de la Sainte de Bigorre.

Juillet-Août 2021

Durée : 1h15

Langue : Français

Sous-titres : EN, IT, ES, DE

Prochainement ouverture de la billetterie.

Informations et billetterie via les liens ci-dessous.

