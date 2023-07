Récital Bénédicte Jorrot – de l’opéra romantique à Broadway Salle Cortot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 29 septembre 2023

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant Réservez sans tarder Voyage musical et émotionnel dans le temps, de l’Opéra romantique à Broadway, en passant par l’opérette viennoise et française. Les grands airs classiques de Rossini, Bizet, Gounod, Puccini, Offenbach, Bernstein, Gershwin…. Passionnée par l’évolution de la musique au fil des

siècles, Bénédicte Jorrot vous propose un voyage musical autant qu’émotionnel

dans le temps, de l’Opéra romantique aux grands compositeurs de Broadway en

passant par l’opérette viennoise et française. Découvrez ou re-découvrez les grands airs classiques

de Rossini, Bizet, Gounod, Puccini, Offenbach, Bernstein, Gershwin…. Après 10 ans en entreprise, pendant lesquelles elle

travaille parallèlement musique et chant, Bénédicte Jorrot décide, en 2004, de

se consacrer au chant, et poursuit sa formation auprès de plusieurs professeurs

réputés : Anne-Marie Auger, Caroline Dumas, Marie-Thérèse Keller, Aurélie

Lobbe, Philippe Lefèvre, David Stern, Michel Piquemal. Depuis lors, elle se produit régulièrement en tant que

soliste dans un répertoire sacré aussi bien que lyrique, avec une

forte capacité à naviguer d’une époque à une autre avec spontanéité et

générosité. Elle a à cœur de transmettre l’art du chant à toutes les

générations au travers de cours particuliers et de la direction de chœurs. Bénédicte Jorrot, soprano Lionel Stefan, piano Avec la participation de l’Ensemble Kaïre Maria Sous la parrainage de Caroline Dumas et Marie-Thérèse

Bénédicte Jorrot, soprano Lionel Stefan, piano Avec la participation de l'Ensemble Kaïre Maria Sous la parrainage de Caroline Dumas et Marie-Thérèse Keller Salle Cortot 78 rue cardinet 75017 Paris

