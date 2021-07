Récital Belforêt-en-Perche, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Belforêt-en-Perche.

Récital 2021-07-30 20:00:00 – 2021-07-30 Serigny Cour du Chateau du Tertre

Belforêt-en-Perche Orne

Récital au profit de la restauration du toit du Tertre

Elisabeth Matiffa, basse de viole

L’Europe musicale du XVIIe siècle (Angleterre, Allemagne, France)

Tobias Hume: The First Part of Ayres, 1605

Johann Schenck (1660-circa 1712): L’Echo du Danube, sonate en mi mineur pour viole seule

Marin Marais (1656-1728): Premier Livre de Pièces de viole

Matiffa_Coulon copie

maison.rmg@letertre-rogermartindugard.fr +33 6 17 15 21 27

