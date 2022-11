Récital – Bach, Mozart, Paganini & Ravel Biarritz, 27 décembre 2022, Biarritz.

Récital – Bach, Mozart, Paganini & Ravel

1 avenue de l’impératrice Hôtel du palais Biarritz Pyrnes-Atlantiques Hôtel du palais 1 avenue de l’impératrice

2022-12-27 19:30:00 – 2022-12-27

Guillaume Latour – Violon

Artiste singulier, passionné, curieux, il innove avec les compositeurs actuels ou grâce à son approche stylistique de ceux du passé. Aussi bien soliste émérite, chambriste recherché que musicien de cabaret tzigane, cet artiste volubile s’est produit sur les scènes les plus prestigieuses.

Son travail, les critiques unanimes et ses récompenses internationales font de lui un des plus grands interprètes de sa génération.

Pierre François Dufour – Violoncelle

Artiste touche à tout de génie, les plus grands de notre époque le sollicitent. Il a ainsi joué et enregistré avec entre autres Hans Zimmer, Diana Krall, Melody Gardot. Il rayonne tout autant sur les scènes de musique classique en soliste et chambriste aux côtés de Maxim Vengerov, Nemanja Radulovic, etc

Cet artiste d’exception, à la croisée des mondes, inclassable, propose une nouvelle façon de vivre la musique.

