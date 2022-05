Récital aux Chandelles sur instruments d’époque Villeréal, 9 juillet 2022, Villeréal.

Récital aux Chandelles sur instruments d’époque Villeréal

2022-07-09 20:30:00 – 2022-07-09

Villeréal Lot-et-Garonne

12 12 EUR L’Église Notre-Dame de Villeréal vous accueille pour une soirée musicale, qui vous fera vibrer aux sons de Mozart, Bethoven et de l’Italie, avec des oeuvres de Viotti, Paisiello et Kreutzer. nNicole Tamestit au violon classique et Pierre Bouyer au pianoforte viennois. nRéservation conseillée.

+33 6 07 49 96 00

Villeréal

