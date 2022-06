Récital aux chandelles : Mozart, Beethoven et l’Italie Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault Catégories d’évènement: Indre

Saint-Benoît-du-Sault

Récital aux chandelles : Mozart, Beethoven et l'Italie

2022-07-01 20:30:00

Place de l’Église Saint-Benoît-du-Sault Indre

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01 Saint-Benoît-du-Sault

Récital aux chandelles sur instruments anciens. Mozart, Beethoven et l'Italie avec des oeuvres de Viotti, Paisiello et Kreutzer par Nicole Tamestit (Violon classique) et Pierre Bouyer (Pianoforte viennois).

Saint-Benoît-du-Sault

