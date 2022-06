Récital aux chandelles Massels Massels Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Massels

Récital aux chandelles Massels, 10 juillet 2022, Massels. Récital aux chandelles

Eglise Sainte-Quitterie Massels Lot-et-Garonne OT Fumel – Vallée du Lot

2022-07-10 – 2022-07-10 Massels

Lot-et-Garonne Massels 15 15 EUR Récital aux chandelles sur instruments d’époque.

A 22 ans, durant son séjour parisien, le compositeur réussit pour la première fois l’alchimie du mariage du violon et du pianoforte.

Pierre Bouyer, pianoforte viennois et Nicole Tamestit, violon classique. Récital aux chandelles sur instruments d’époque.

A 22 ans, durant son séjour parisien, le compositeur réussit pour la première fois l’alchimie du mariage du violon et du pianoforte.

Pierre Bouyer, pianoforte viennois et Nicole Tamestit, violon classique. +33 6 07 49 96 00 Récital aux chandelles sur instruments d’époque.

A 22 ans, durant son séjour parisien, le compositeur réussit pour la première fois l’alchimie du mariage du violon et du pianoforte.

Pierre Bouyer, pianoforte viennois et Nicole Tamestit, violon classique. PHP

Massels

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT Fumel – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Massels Other Lieu Massels Adresse Eglise Sainte-Quitterie Massels Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot Ville Massels lieuville Massels Departement Lot-et-Garonne

Massels Massels Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/massels/

Récital aux chandelles Massels 2022-07-10 was last modified: by Récital aux chandelles Massels Massels 10 juillet 2022 Eglise Sainte-Quitterie Massels Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot

Massels Lot-et-Garonne