Récital autour de la poésie de Paul Celan L’Ours et la Vieille Grille Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. gratuit

L’Ours et la Vieille Grille

Café – Librairie – Lieu culturel

9 rue Larrey, 75005

Métro : Place Monge

Entrée libre.

Après la rencontre, la soirée se poursuit pour échanger au café-librairie où on peut dîner et boire un verre.

Chant, piano et violoncelle autour des six compositions de Michael Nyman

Ce

récital est construit autour des six compositions de Michael Nyman

avec les mots de Paul Celan : Psalm, Chanson einer Dame im Schatten, Es

war Erde in Ihnen, Corona, Nächtlich geschürzt, Blume.

Ces

six poèmes sont chantés en allemand et dits en français par la

chanteuse et comédienne Annie Papin, la musique arrangée par la pianiste

Aurore Voahangy et la violoncelliste Hélène Bass.

D’autres poèmes de Paul Celan s’y entremêleront d’improvisations musicales.

« Parler avec les impasses de l’En-face

de sa signification expatriée

mâcher ce pain avec des dents d’écriture »

Paul Celan

L’Ours et la Vieille Grille 9 rue Larrey 75005 Paris

Contact : https://0d9dcf64.sibforms.com/serve/MUIFAMJbQcZ3ks9kSzr2eyvyrAcUeIOxaYDmTW-KVJEa4-bMqgHULNkfE19h1pXcd4OqoyL67d9OZTmgBrnjbLESMLkkaTGfrpY5fVY0Exd41Vc57emHByQkQMnWOgCNmroVdJ0IKYmlwfNC1jwPjmLDI5tFNfSrsIuEpbAOk3G-SB_2ACSAVpx4slXvA6QYw0IDjtfeNaBCxMoA librairie@loursetlavieillegrille.net https://www.facebook.com/loursetlavieillegrille https://www.facebook.com/loursetlavieillegrille

L’Ours et la Vieille Grille Récital Paul Celan autour des six compositions de Michael Nyman