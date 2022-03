Récital : Audrey de Clairmont Paradou Paradou Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Paradou

Récital : Audrey de Clairmont Paradou, 2 avril 2022, Paradou. Récital : Audrey de Clairmont Café Castillon 1 impasse Jean Sellon Paradou

2022-04-02 – 2022-04-02 Café Castillon 1 impasse Jean Sellon

Paradou Bouches-du-Rhône Paradou Audrey de Clairmont, poète et romancière arlésienne, propose un récital de ses diverses productions. Récompensée plusieurs fois dans les festivals de poésie, elle a aussi émue Edouard Baer qui l’a sélectionnée pour ses 3 derniers Journal d’Arles. Une pause intemporelle dans notre vie. Café Récital d’Audrey de Clairmont, le samedi 2 avril à 18h au Café Castillon à Paradou ! accueil@mairie-du-paradou.fr +33 4 90 54 54 01 https://www.mairie-du-paradou.fr/ Audrey de Clairmont, poète et romancière arlésienne, propose un récital de ses diverses productions. Récompensée plusieurs fois dans les festivals de poésie, elle a aussi émue Edouard Baer qui l’a sélectionnée pour ses 3 derniers Journal d’Arles. Une pause intemporelle dans notre vie. Café Castillon 1 impasse Jean Sellon Paradou

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Paradou Autres Lieu Paradou Adresse Café Castillon 1 impasse Jean Sellon Ville Paradou lieuville Café Castillon 1 impasse Jean Sellon Paradou Departement Bouches-du-Rhône

Paradou Paradou Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paradou/

Récital : Audrey de Clairmont Paradou 2022-04-02 was last modified: by Récital : Audrey de Clairmont Paradou Paradou 2 avril 2022 Bouches-du-Rhône Paradou

Paradou Bouches-du-Rhône