Récital au Château Poudenas Poudenas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Poudenas

Récital au Château Poudenas, 22 avril 2022, Poudenas. Récital au Château Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas

2022-04-22 20:00:00 – 2022-04-22 21:15:00 Château de Poudenas 2 Rue du Château

Poudenas Lot-et-Garonne Retrouvez notre grande soprano Cynthia Bak, accompagnée par notre merveilleux pianiste Gabriel Sarrou Vergnac. Ils seront présents au château de Poudenas le vendredi 22 avril à 20h00.

Ce concert aura lieu dans le salon Mélusine qui sera exclusivement ouvert pour cette occasion !

Vous aurez la possibilité de vous restaurer (vins et tapas) à partir de 19h00

Nous vous conseillons de réserver vos billets, les places sont limitées. Retrouvez notre grande soprano Cynthia Bak, accompagnée par notre merveilleux pianiste Gabriel Sarrou Vergnac. Ils seront présents au château de Poudenas le vendredi 22 avril à 20h00.

Ce concert aura lieu dans le salon Mélusine qui sera exclusivement ouvert pour cette occasion !

Vous aurez la possibilité de vous restaurer (vins et tapas) à partir de 19h00

Nous vous conseillons de réserver vos billets, les places sont limitées. +33 6 41 17 63 44 Retrouvez notre grande soprano Cynthia Bak, accompagnée par notre merveilleux pianiste Gabriel Sarrou Vergnac. Ils seront présents au château de Poudenas le vendredi 22 avril à 20h00.

Ce concert aura lieu dans le salon Mélusine qui sera exclusivement ouvert pour cette occasion !

Vous aurez la possibilité de vous restaurer (vins et tapas) à partir de 19h00

Nous vous conseillons de réserver vos billets, les places sont limitées. Château de Poudenas

Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Poudenas Autres Lieu Poudenas Adresse Château de Poudenas 2 Rue du Château Ville Poudenas lieuville Château de Poudenas 2 Rue du Château Poudenas Departement Lot-et-Garonne

Poudenas Poudenas Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poudenas/

Récital au Château Poudenas 2022-04-22 was last modified: by Récital au Château Poudenas Poudenas 22 avril 2022 Lot-et-Garonne Poudenas

Poudenas Lot-et-Garonne