Récital : Aleksandra Kurzak & Roberto Alagna Grand Théâtre de Genève Genève, dimanche 26 mai 2024.

Récital : Aleksandra Kurzak & Roberto Alagna

Aleksandra Kurzak soprano

Roberto Alagna ténor

Airs, duos et mélodies du grand répertoire lyrique italien et français

Aleksandra Kurzak et Roberto Alagna se sont rencontrés en tant que premiers rôles d’une production de L’elisir d’amore de Donizetti à Covent Garden. Quelques années plus tard, dans le cadre d’une production de la même œuvre à l’Opéra de Paris, ils ont aujourd’hui décidé de former un couple glamour aussi bien sur scène qu’à la ville et qui envoûte le public du monde entier.

Depuis ses débuts dans le rôle d’Alfredo dans La traviata de Verdi (en 1988 au Glyndebourne Touring Opera), le ténor français Roberto Alagna campe à peu près tous les rôles-clés de ténor des opéras de Verdi, Donizetti, Gounod, Massenet et Puccini sur les plus grandes scènes lyriques. Il a acquis le cœur d’un très large public avec ses enregistrements de chansons populaires et ses apparitions sur les plateaux de télévision.

Aleksandra Kurzak a commencé comme soprano colorature mais chante aujourd’hui surtout le répertoire vériste et de la fin du XIXe siècle. Pour leur premier album en commun, en 2018, ils avaient choisi les duos d’amour de Puccini : un répertoire dans l’ADN d’Alagna, qui le chante depuis toujours, dans lequel la grande tragédienne du répertoire belcanto et vériste qu’est son épouse le rejoint tout naturellement. En concert, ils marient avec finesse et justesse leurs deux timbres et expriment une générosité musicale qui ne peut que susciter l’enthousiasme.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gtg.ch/selection/event/seat?perfId=10228877755406&productId=10228877665612 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

