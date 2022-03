RÉCITAL À DEUX GUITARES AVEC LE DUO CANNELLA-DUBÈS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

RÉCITAL À DEUX GUITARES AVEC LE DUO CANNELLA-DUBÈS
Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Cours Stanislas
Mirecourt

2022-03-06 11:00:00 – 12:00:00

Mirecourt Vosges Mirecourt René Lacote, soleil de jour, soleil de nuit – Récital à deux guitares avec le Duo Cannella-Dubès.

Programme :”Fantaisie espagnole” de Fernando Sor, “Souvenirs de Russie” de Fernando Sor, “Ständchen” de Johann Kaspar Mertz, “Duo” de Antoine de Lhoyer. Leur duo s’est déjà produit dans différents festivals en France, Belgique, Italie, Allemagne et Autriche, …

Gratuit.

Sur réservation au musée de la Lutherie et de l’Archèterie ou à l’adresse suivante : resamuseemirecourt@gmail.com

Respect des mesures sanitaires en vigueur resamuseemirecourt@gmail.com +33 3 29 37 81 59 CCMD – Musée de Mirecourt

Musée de la Lutherie et de l'Archèterie Cours Stanislas
Mirecourt

