Récit : rendez-vous avec Natasha Fraser Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Récit : rendez-vous avec Natasha Fraser Librairie Delamain Paris, 28 novembre 2023, Paris. Le mardi 28 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Natasha Fraser à l’occasion de la parution de son nouveau livre « Harold ! Ma vie avec Harold Pinter » aux Éditions Grasset & Fasquelle.

Au programme : discussion, signature et verre amical ! Venez découvrir Harold ! Ma vie avec Harold Pinter publié aux Éditions Grasset & Fasquelle. Un Pinter intime comme on ne l’avait jamais montré Harold Pinter, prix Nobel de littérature 2005, est un des plus grands dramaturges du XXe siècle. En 1975, il rencontre la fameuse biographe Antonia Fraser, éminente membre de l’aristocratie britannique, qu’il épouse en 1980. Si Dickens a écrit Un conte de deux villes, voici en quelque sorte Un conte de deux classes. Natasha A. Fraser est écrivain et journaliste. Elle est l’auteur de quinze livres autour du cinéma. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Delamain Adresse 155 rue Saint-Honoré Ville Paris

