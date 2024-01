Récit musical Ô Janis Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé Saint-Pierre-d’Oléron, vendredi 16 février 2024.

Seule en scène avec sa guitare, la conteuse et chanteuse rock Hélène Palardy partage l’histoire et le lien qu’elle a tissés avec Janis Joplin.

Elle offre à ce biopic intime et décalé une interprétation et une performance vocale bluffante.

Cinéma l’Eldorado Salle Pierre Bergé 5 rue de La République

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-16



