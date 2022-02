Récit musical : Monte Cristo Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Côtes d’Armor Lamballe-Armor Le Comte de Monte-Cristo est un roman feuilleton rocambolesque d’Alexandre Dumas dans lequel un marin s’évade et décide de se venger des « amis » qui l’on trahi après 14 ans d’emprisonnement injustifié. La compagnie La Volige s’empare du ton, de l’intrigue, du rythme et de la profondeur des personnages en y apportant sa capacité à créer sur scène des récits musicaux épiques. Réservation obligatoire. contact@quaidesreves.com +33 2 96 50 94 80 https://www.quaidesreves.com/ Le Comte de Monte-Cristo est un roman feuilleton rocambolesque d’Alexandre Dumas dans lequel un marin s’évade et décide de se venger des « amis » qui l’on trahi après 14 ans d’emprisonnement injustifié. La compagnie La Volige s’empare du ton, de l’intrigue, du rythme et de la profondeur des personnages en y apportant sa capacité à créer sur scène des récits musicaux épiques. Réservation obligatoire. Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

