Récit et description de la Bataille d’Orthez Bonnut Bonnut Catégories d’évènement: Bonnut

Pyrénées-Atlantiques

Récit et description de la Bataille d’Orthez Bonnut, 28 mai 2022, Bonnut. Récit et description de la Bataille d’Orthez Bonnut

2022-05-28 – 2022-05-28

Bonnut Pyrénées-Atlantiques Bonnut EUR 0 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Exposition avec les panneaux de l’INRA prêtés gracieusement par le Musée Jeanne d’Albret Les inhumés de la Bataille d’Orthez . n13h30 à 15h30 : Marche commentée en parcourant une partie des chemins empruntés par les troupes lors du retrait sur le secteur rue de Manes. Départ du Mémorial dit des Anglais . n14h à 20h, salle de la Maison Tilh : buvette, café, pâtisseries. n16h30, salle des sports : visionnage du retrait des troupes et analyse des 108 maisons pillées à Sallespisse. n18h30, salle annexe de la salle des sports : Vin d’honneur 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Exposition avec les panneaux de l’INRA prêtés gracieusement par le Musée Jeanne d’Albret Les inhumés de la Bataille d’Orthez . n13h30 à 15h30 : Marche commentée en parcourant une partie des chemins empruntés par les troupes lors du retrait sur le secteur rue de Manes. Départ du Mémorial dit des Anglais . n14h à 20h, salle de la Maison Tilh : buvette, café, pâtisseries. n16h30, salle des sports : visionnage du retrait des troupes et analyse des 108 maisons pillées à Sallespisse. n18h30, salle annexe de la salle des sports : Vin d’honneur 10h à 12h et de 14h à 18h30 : Exposition avec les panneaux de l’INRA prêtés gracieusement par le Musée Jeanne d’Albret Les inhumés de la Bataille d’Orthez . n13h30 à 15h30 : Marche commentée en parcourant une partie des chemins empruntés par les troupes lors du retrait sur le secteur rue de Manes. Départ du Mémorial dit des Anglais . n14h à 20h, salle de la Maison Tilh : buvette, café, pâtisseries. n16h30, salle des sports : visionnage du retrait des troupes et analyse des 108 maisons pillées à Sallespisse. n18h30, salle annexe de la salle des sports : Vin d’honneur MJA

Bonnut

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnut, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bonnut Adresse Ville Bonnut lieuville Bonnut Departement Pyrénées-Atlantiques

Bonnut Bonnut Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnut/

Récit et description de la Bataille d’Orthez Bonnut 2022-05-28 was last modified: by Récit et description de la Bataille d’Orthez Bonnut Bonnut 28 mai 2022 Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Bonnut Pyrénées-Atlantiques