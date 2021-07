Récit de voyage Hôpital Bichat Claude-Bernard, 13 août 2021-13 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 15h à 16h

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival, Secession Orchestra propose cet été 2021 deux concerts aux patients et au personnel soignant de ces deux établissements de soins. Installé dans les espaces ouverts des deux bâtiments, à côté des vignes et dans les jardins, nous emmènerons ce public avide de musique et de nouveaux paysages dans un voyage sonore.

Un orchestre, c’est avant tout une fédération d’énergies ; mais c’est aussi un répertoire qui forge une identité. Celui de Secession Orchestra comporte les grandes pages de la musique classique, de Wagner à Falla, de Ravel à Debussy en passant par Bartók. Dans ce temps de restrictions, de fermeture de frontières et de bouleversement géopolitique, Secession Orchestra propose d’égrener une série d’oeuvres musicales, certaines devenues des « tubes » de la musique classique, en vous invitant à les réentendre avec une oreille neuve, à travers un voyage en Europe, en tout respect de mesures sanitaires ! Présenté avec humour et enthousiasme par le chef d’orchestre qui nous révèlera au fur et à mesure le fil conducteur de ce concert, ce voyage musical nous emmènera à la découverte de paysages, de saveurs, de parfums, d’époques, depuis Vienne jusqu’à l’Espagne, de l’Italie au Nord…

En route pour un concert très grand public, où l’on ne boudera pas notre plaisir de jouer ces « fondamentaux » de la musique classique. Danses sacrées et profanes, cortège et ronde féériques, « valses mélancoliques et langoureux vertiges », plus que lentes, cake-walk flirtant avec le music- hall, habanéras arabo-andalouse, élégantes sarabandes, pastiches de menuet et passepied : tout transporte par l’imagination et par la narration.

Hôpital Bichat Claude-Bernard 46 Rue Henri Huchard Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (258m) 13 : Garibaldi (769m) 95, 137, 341, 60, 21 3b



Contact :Secession Orchestra contact@secessionorchestra.com https://www.facebook.com/SecessionOrchestra/

