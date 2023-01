Récit de passion – Fanfonne Guillierme Arles, 21 janvier 2023, Arles .

Récit de passion – Fanfonne Guillierme

2023-01-21 16:00:00 – 2023-01-21 18:00:00

Déjà la troisième édition pour les Récits de passion, ces événements qui permettent au public d’entrer au cœur d’un patrimoine vivant, d’un univers riche de savoir-faire et de culture, par la grâce du témoignage de personnes qui en ont fait l’une de leurs raisons de vivre. Pour cette session, nous explorons le monde du taureau et des chevaux à travers la figure quasi légendaire d’une femme-centaure, la Grande dame de Camargue, la manadière Fanfonne Guillierme (1895-1989).



C’est Robert Faure, son biographe, confident et légataire, auteur tout récemment de « Fanfonne Guillierme raconte sa Camargue (éd. Le Papillon rouge) » qui va nous permettre d’interroger un parcours de vie aussi impressionnant qu’étonnant. Née à Paris dans un milieu bourgeois et protestant, élevée entre la capitale, la prestigieuse avenue Foch et le domaine familial près d’Aimargues, il en a fallu du talent et du courage à Antoinette (dite « Fanfonne ») pour s’imposer dans un monde d’hommes, gagner le respect de tous les professionnels camarguais et accumuler titres et récompenses dans les arènes ! Aujourd’hui encore, plus de trente ans après sa mort, la Journée d’hommage à Fanfonne Guillierme réunit chaque mois de mars à Aimargues des milliers de personnes pour ce qui constitue le coup d’envoi de la saison des courses camarguaises.



Robert Faure, également donateur au Museon Arlaten d’un important fonds d’objets, documents et photographies ayant appartenu à Fanfonne Guillierme, sera interrogé par Aurélie Samson, directrice du musée et conservatrice en chef du patrimoine. Le public sera bien évidemment associé à cet entretien agrémenté de projections d’images et d’une présentation de quelques objets emblématiques ayant appartenu à la manadière.

Cette session des « Récits de passion » nous plongera au coeur de la Camargue et de la fé di bioù, avec l’évocation de la légendaire manadière Fanfonne Guillierme par son biographe et confident Robert Faure.

