EUR Revivez les grandes batailles qui ont fait l’Histoire à travers les récits d’un guerrier. Il vous raconte une bataille et vous pouvez suivre l’évolution des combats grâce à une reproduction du champ de l’affrontement et à des figurines illustrant parfaitement les belligérants. Vous découvrez ainsi les techniques de combat et les formations militaires, mais aussi la tactique et la stratégie.

Considéré comme le plus grand et le meilleur témoignage de l’époque gallo-romaine du grand Ouest, Jublains vous invite à ouvrir le grand livre de l’histoire antique.

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 http://www.museedejublains.fr/

