Calvados Thierry Vaneson, conteur de l’association « Chantres et chroniqueurs » vous invite à revivre la célèbre bataille de 1450 en Normandie.

S’aidant de soldats de plomb, fabriqués et peints par lui-même, Thierry nous plonge avec lui dans la petite et la grande histoire de cette fabuleuse bataille normande.

Réservation sur abbayeauxdames@normandie.fr

À partir de 6 ans. Durée : 1h.Départ : Hall visiteurs dans la cour d’honneur de l’abbaye.

