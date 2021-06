Muttersholtz Muttersholtz Bas-Rhin, Muttersholtz Récit clownesque et animalier : perroquet Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Récit clownesque et animalier : perroquet Muttersholtz, 8 août 2021

Par une nuit de pleine lune, dans le trou d'un arbre, d'un œuf est sorti un perroquet. Contraint de quitter sa forêt natale, il rencontre un chat affamé qui l'avale tout entier. Mais, plutôt qu'une fin, c'est un début, dans le ventre du chat un monde merveilleux se déplie et un périple débute. Les histoires s'emboîtent les unes dans les autres pour faire de ses aventures une quête épique et mythique d'identité et de liberté qui le transformera en un héros qui nous ressemble. Récit clownesque et animalier pour tout public à partir de 5 ans à LaCuisine, parvis du sentier pieds nus SensoRied

